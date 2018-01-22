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Opera теперь защищает пользователей от криптоизоляции
Opera теперь защищает пользователей от криптоизоляции, не позволяя генерировать электронную валюту, например, Monero, просматривая страницы разных сайтов. Нововведение работает на Opera Mini и Android.

Opera теперь защищает пользователей от криптоизоляции


Создание виртуальных монет - чрезвычайно ресурсоемкий процесс. Есть несколько основных недостатков в работе пользователей. Те, у кого есть сайт cryptojacking, неизбежно обнаруживают, что их системы низкопроизводительны, а задачи занимают больше времени.

На телефонах проблемы усугубляются: они перегреваются и зависают, поскольку гаджет пытается «идти в ногу» с математическими расчетами, необходимыми для разработки криптокоинов.

«Когда вы просматриваете веб-страницы, нет никаких визуальных подсказок о том, что ваше устройство открыто для разработки. Порой, веб-страницы не закрываются по 4,5 часа, тратя заряд вашей батареи», - сказал Ян Стендал, вице-президент по маркетингу продуктов Opera.

Ранее сообщалось, что россияне предпочитают использовать Opera.
Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 15:38
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