Петру Порошенко на день рождения подарили «Московскую вошь»
Во время торжественных мероприятий по случаю Дня соборности Украины президент страны Пётр Порошенко рассказал, что на день рождения получил в подарок «Московскую Вошь». Она представляет собой контрпропагандистскую брошюру Симона Петлюры.
По словам Порошенко, украинцы должны прочитать труды гетмана Павла Скоропадского, Нестора Махно и Симона Петлюры. С авторским материалом первого президент государства ознакомился в прошлом году. Он оказался поражен книгой, поэтому посоветовал прочитать ее всем политикам, депутатам и чиновникам. Что касается «Московской воши», то она, по словам Порошенко, не является ксенофобской, так как в ней присутствует самокритичный раздел, получивший название «Свои гниды».
В прошлом году на день рождения неизвестные подарили Порошенко книги «Приворотное зелье» и «Путеводитель по Крыму».
По словам Порошенко, украинцы должны прочитать труды гетмана Павла Скоропадского, Нестора Махно и Симона Петлюры. С авторским материалом первого президент государства ознакомился в прошлом году. Он оказался поражен книгой, поэтому посоветовал прочитать ее всем политикам, депутатам и чиновникам. Что касается «Московской воши», то она, по словам Порошенко, не является ксенофобской, так как в ней присутствует самокритичный раздел, получивший название «Свои гниды».
В прошлом году на день рождения неизвестные подарили Порошенко книги «Приворотное зелье» и «Путеводитель по Крыму».
Автор: Валерия Орлова