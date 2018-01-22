Samsung Galaxy S7 стал самым копируемым смартфоном в 2017 году
В 2017 году наиболее часто копируемым смартфоном оказался Galaxy S7 от Samsung. Эта модель обошла в соответствующем рейтинге даже клонов смартфонов корпорации Apple. В соответствии с информацией бенчмарка AnTuTu, продукт южнокорейского производителя сумел получить подражателей, идентичных ему по аппаратной части на 36,2%.
При этом продукция Apple была скопирована в рамках технологических решений всего на 7,7%. Третью позицию занимают смартфоны Xiaomi с долей в 4,7%. На 4-й и 5-й строках бенчмарк расположил модели Huawei и Oppo с показателями 3,4%, а также 4,4% соответственно.
Если говорить о лидере, то копией чаще всего становилась Edge-модификация Samsung Galaxy S7. Среди устройств Apple наибольшее число совпадений с копиями показ iPhone 7 Plus, а от марки OnePlus отметился продукт под названием 3T. В течение года бенчмарк провел анализ 17,4 млн устройств. В то же время рейтинг клонов стал включать лишь 2,6% от всего объема гаджетов.
При этом продукция Apple была скопирована в рамках технологических решений всего на 7,7%. Третью позицию занимают смартфоны Xiaomi с долей в 4,7%. На 4-й и 5-й строках бенчмарк расположил модели Huawei и Oppo с показателями 3,4%, а также 4,4% соответственно.
Если говорить о лидере, то копией чаще всего становилась Edge-модификация Samsung Galaxy S7. Среди устройств Apple наибольшее число совпадений с копиями показ iPhone 7 Plus, а от марки OnePlus отметился продукт под названием 3T. В течение года бенчмарк провел анализ 17,4 млн устройств. В то же время рейтинг клонов стал включать лишь 2,6% от всего объема гаджетов.
Автор: Валерий Антонов