Восемь туристов оказались заблокированы в пещере Швейцарии
В Швейцарии восемь человек оказались заблокированы в пещере Хёллох. Все они являются мужчинами. Об этом сообщают сотрудники правоохранительных органов кантона Швиц.
Возраст мужчин, которые застряли в пещере, варьируется от 25 до 55 лет. Они не могут выбраться оттуда из-за резкого увеличения уровня воды.
На помощь застрявшим туристам уже отправлена команда спасателей. Сообщается, что никто из них не пострадал. Спасательная служба постоянно держит связь с мужчинами.
На данный момент никто не называют сроков, когда туристы могут быть освобождены.
Возраст мужчин, которые застряли в пещере, варьируется от 25 до 55 лет. Они не могут выбраться оттуда из-за резкого увеличения уровня воды.
На помощь застрявшим туристам уже отправлена команда спасателей. Сообщается, что никто из них не пострадал. Спасательная служба постоянно держит связь с мужчинами.
На данный момент никто не называют сроков, когда туристы могут быть освобождены.
Автор: Валерия Орлова