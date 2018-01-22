Эксперты: Средняя стоимость метра элитного жилья в Москве составила 742 тысячи рублей
Эксперты просчитали стоимость квадратного метра жилья, возводимого в Москве в сегменте «элит». Речь идет о сумме 12,7 тыс. долларов за один метр площади (742 тыс. рублей), цены в данном сегменте возросли на 1% в январе.
По мнению специалистов, ожидается рекордный рост предложений на рынке новостроек столицы РФ в премиальном сегменте. В среднем отмечено увеличение цен среди жилья, предлагаемого на первичном рынке Москвы. Выручка девелоперов от продажи квартир в новостройках столицы показала рост на 30-33% в 2017 году. Суммарные доходы застройщиков от реализации жилья в сегменте «элит» в сравнении с 2016 годом возросли на 32%, достигнув 45 млрд руб. Об этом проинформировали в компании Savills.
Было отмечено, что в прошедшем году состоялось более 520 сделок по апартаментам и дорогостоящим квартирам в комплексах, расположенных в черте мегаполиса. Это на 8% превышает показатели прошедшего года. Стоимость одной сделки в 2017 году в среднем составила 87,4 млн рублей (1,5 млн долларов). Особо отмечено, что 54% операций продаж в 2017 году в престижном сегменте составили от 1 млн долларов.
По мнению специалистов, ожидается рекордный рост предложений на рынке новостроек столицы РФ в премиальном сегменте. В среднем отмечено увеличение цен среди жилья, предлагаемого на первичном рынке Москвы. Выручка девелоперов от продажи квартир в новостройках столицы показала рост на 30-33% в 2017 году. Суммарные доходы застройщиков от реализации жилья в сегменте «элит» в сравнении с 2016 годом возросли на 32%, достигнув 45 млрд руб. Об этом проинформировали в компании Savills.
Было отмечено, что в прошедшем году состоялось более 520 сделок по апартаментам и дорогостоящим квартирам в комплексах, расположенных в черте мегаполиса. Это на 8% превышает показатели прошедшего года. Стоимость одной сделки в 2017 году в среднем составила 87,4 млн рублей (1,5 млн долларов). Особо отмечено, что 54% операций продаж в 2017 году в престижном сегменте составили от 1 млн долларов.
Автор: Семен Зайцев