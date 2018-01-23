Анна Хилькевич пожаловалась на плохие сны во время отпуска в Таиланде
Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич пожаловалась фанатам, что отпуск в Таиланде с семьей испортили плохие сны, касающиеся ее близких. Соответствующий пост актриса разместила в микроблоге Instagram.
Хилькевич продемонстрировала новый снимок, сделанный на краю бассейна. Рядом со звездной мамой стоит малышка Арианна в маске лошади. В комментарии к посту артистка рассказала, что ее семью пугают страшные образы, приходящие по ночам. Даже дочка плохо спит и просыпается в холодном поту. Владелица маникюрного салона попросила подписчиков помочь ей найти корень зла.
Фолловеры посоветовали актрисе позвать в отель Иисуса, чаще смывать водой негативную энергетику, почистить ауру. Многие рассказали, что испытывали аналогичное состояние именно во время отдыха в Таиланде.
Ранее Хилькевич показала фото супруга и дочери.
Хилькевич продемонстрировала новый снимок, сделанный на краю бассейна. Рядом со звездной мамой стоит малышка Арианна в маске лошади. В комментарии к посту артистка рассказала, что ее семью пугают страшные образы, приходящие по ночам. Даже дочка плохо спит и просыпается в холодном поту. Владелица маникюрного салона попросила подписчиков помочь ей найти корень зла.
Фолловеры посоветовали актрисе позвать в отель Иисуса, чаще смывать водой негативную энергетику, почистить ауру. Многие рассказали, что испытывали аналогичное состояние именно во время отдыха в Таиланде.
Ранее Хилькевич показала фото супруга и дочери.
Автор: Джанабилова Татьяна П