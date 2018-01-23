Учёные создали панорамную визуализацию центра Млечного пути
Команде ученых удалось создать 360-градусное видео, показывающие, что происходит в центральной части Млечного пути. За основу для ролика исследователи взяли данные, полученные космической рентгеновской обсерватории «Чандра».
На видео можно насчитать порядка 30 яркосветящихся точек, которые ученые называют звезды Вольфа-Райе. Они находятся в 1,5 световых годах от центра галактики. Потоки звездного ветра проявляются в красном тумане. По словам ученых, при их столкновении появляются ударные волны, способные до миллионов градусов разогреть газ, к слову, они заставляют его излучать в рентгеновском диапазоне.
Поведение вышеназванных светил позволяет научным сотрудником понять самого таинственного обитателя данной области – черную дыру «Стрелец-А», именно этот объект на предоставленном видео является точкой обзора. По словам авторов, ролик дает возможность всем зрителям почувствовать себя в эпицентр Млечного Пути.
Видео состоит из двух симуляций, каждая из которых начинается примерно 350 лет назад и длится 500 лет. Первая часть демонстрирует спокойное состояние черной дыры, а вторая – фазу ее повышенной активности.
На видео можно насчитать порядка 30 яркосветящихся точек, которые ученые называют звезды Вольфа-Райе. Они находятся в 1,5 световых годах от центра галактики. Потоки звездного ветра проявляются в красном тумане. По словам ученых, при их столкновении появляются ударные волны, способные до миллионов градусов разогреть газ, к слову, они заставляют его излучать в рентгеновском диапазоне.
Поведение вышеназванных светил позволяет научным сотрудником понять самого таинственного обитателя данной области – черную дыру «Стрелец-А», именно этот объект на предоставленном видео является точкой обзора. По словам авторов, ролик дает возможность всем зрителям почувствовать себя в эпицентр Млечного Пути.
Видео состоит из двух симуляций, каждая из которых начинается примерно 350 лет назад и длится 500 лет. Первая часть демонстрирует спокойное состояние черной дыры, а вторая – фазу ее повышенной активности.
Автор: Валерия Орлова