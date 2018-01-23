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Учёные создали панорамную визуализацию центра Млечного пути
Команде ученых удалось создать 360-градусное видео, показывающие, что происходит в центральной части Млечного пути. За основу для ролика исследователи взяли данные, полученные космической рентгеновской обсерватории «Чандра».

Учёные создали панорамную визуализацию центра Млечного пути


На видео можно насчитать порядка 30 яркосветящихся точек, которые ученые называют звезды Вольфа-Райе. Они находятся в 1,5 световых годах от центра галактики. Потоки звездного ветра проявляются в красном тумане. По словам ученых, при их столкновении появляются ударные волны, способные до миллионов градусов разогреть газ, к слову, они заставляют его излучать в рентгеновском диапазоне.



Поведение вышеназванных светил позволяет научным сотрудником понять самого таинственного обитателя данной области – черную дыру «Стрелец-А», именно этот объект на предоставленном видео является точкой обзора. По словам авторов, ролик дает возможность всем зрителям почувствовать себя в эпицентр Млечного Пути.

Видео состоит из двух симуляций, каждая из которых начинается примерно 350 лет назад и длится 500 лет. Первая часть демонстрирует спокойное состояние черной дыры, а вторая – фазу ее повышенной активности.
Автор: Валерия Орлова
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