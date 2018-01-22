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Россияне смогут увидеть «кровавую голубую Луну» 31 января
Россияне получат возможность оценить вид «кровавой голубой Луны». Как отмечается в сообщениях СМИ со ссылкой на данные NASA, наблюдать это явление жители страны смогут 31 января.

Россияне смогут увидеть «кровавую голубую Луну» 31 января


Как отмечают эксперты, подобное событие является особенным по причине того, что в этот день произойдет достаточно редкое астрономическое событие. «Голубая» Луна будет видна по причине нахождения спутника в фазе суперлуния. Речь идет о максимальном сближении сателлита с планетой. Таким образом, он визуально станет приблизительно на 30% ярче нежели обычно. Размер для наблюдателей будет казаться приблизительно на 14% большим.

Помимо прочего, эти 2 события проходят на фоне полного лунного затмения. Фактически Луна будет входить в конус тени, накладываемой Землей. По этой причине в какой-то момент она станет наполовину красной.
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 17:30
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