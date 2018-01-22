Россияне смогут увидеть «кровавую голубую Луну» 31 января
Россияне получат возможность оценить вид «кровавой голубой Луны». Как отмечается в сообщениях СМИ со ссылкой на данные NASA, наблюдать это явление жители страны смогут 31 января.
Как отмечают эксперты, подобное событие является особенным по причине того, что в этот день произойдет достаточно редкое астрономическое событие. «Голубая» Луна будет видна по причине нахождения спутника в фазе суперлуния. Речь идет о максимальном сближении сателлита с планетой. Таким образом, он визуально станет приблизительно на 30% ярче нежели обычно. Размер для наблюдателей будет казаться приблизительно на 14% большим.
Помимо прочего, эти 2 события проходят на фоне полного лунного затмения. Фактически Луна будет входить в конус тени, накладываемой Землей. По этой причине в какой-то момент она станет наполовину красной.
Как отмечают эксперты, подобное событие является особенным по причине того, что в этот день произойдет достаточно редкое астрономическое событие. «Голубая» Луна будет видна по причине нахождения спутника в фазе суперлуния. Речь идет о максимальном сближении сателлита с планетой. Таким образом, он визуально станет приблизительно на 30% ярче нежели обычно. Размер для наблюдателей будет казаться приблизительно на 14% большим.
Помимо прочего, эти 2 события проходят на фоне полного лунного затмения. Фактически Луна будет входить в конус тени, накладываемой Землей. По этой причине в какой-то момент она станет наполовину красной.
Автор: Валерий Антонов