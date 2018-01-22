Эксперты: Расплачиваться смартфоном безопаснее, чем банковской картой
Эксперты сравнили безопасность финансовых операций, проведенных через смартфон и банковские карты. Оказалось, россиянам не стоит опасаться инноваций, поскольку лучше и удобнее расплачиваться через системы Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay.
«Совершать мобильные платежи легко. Вы узнаете цену, вбиваете ее в смартфон, активируете платеж через набор пин-кода, систему распознавания лиц или дактилоскопический сканер. Простая операция позволяет в считанные секунды произвести оплату», - рассказали эксперты.
У технологии есть несколько плюсов. Во-первых, смартфон всегда под рукой, во-вторых, платежные системы оснащены продвинутыми системами защиты, предотвращающими хищение персональных данных.
Ранее сообщалось, что россияне предпочитают рассчитываться наличными.
«Совершать мобильные платежи легко. Вы узнаете цену, вбиваете ее в смартфон, активируете платеж через набор пин-кода, систему распознавания лиц или дактилоскопический сканер. Простая операция позволяет в считанные секунды произвести оплату», - рассказали эксперты.
У технологии есть несколько плюсов. Во-первых, смартфон всегда под рукой, во-вторых, платежные системы оснащены продвинутыми системами защиты, предотвращающими хищение персональных данных.
Ранее сообщалось, что россияне предпочитают рассчитываться наличными.
Автор: Джанабилова Татьяна П