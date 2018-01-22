В Ростове спасли найденную без сознания преподавательницу начальных классов
В Ростове обнаружили тело преподавательницы начальных классов. Ночью на 20 января женщина употребила большое количество алкоголя. Родственники обнаружили её на полу в бессознательном состоянии приблизительно в 02:00, после чего экстренно вызвали скорую помощь.
Медики смогли спасти педагога. В настоящее время она пребывает на лечении в одном из отделений токсикологии БСМП. Коллеги женщины отметили, что в обычное время она демонстрирует веселый и жизнерадостный характер. Как отмечают местные СМИ со ссылкой на собственные источники, у преподавательницы начальных классов возникли проблемы в личной жизни.
Медики смогли спасти педагога. В настоящее время она пребывает на лечении в одном из отделений токсикологии БСМП. Коллеги женщины отметили, что в обычное время она демонстрирует веселый и жизнерадостный характер. Как отмечают местные СМИ со ссылкой на собственные источники, у преподавательницы начальных классов возникли проблемы в личной жизни.
Автор: Валерий Антонов