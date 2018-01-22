В Ростове с 24 по 26 января начнется веерное отключение света
В Ростове с 24 по 26 января начнется веерное, запланированное отключение света с 09:00 до 17:00. Причиной послужил износ городских электросетей.
В компании, которая собирается осуществлять ремонтные работы, рассказали, что после обновления электросетей жители Ростова смогут получать более качественные услуги.
22 января аварийно-ремонтные бригады приступят к работе на улице 30-летия Октября, обесточив дома с №91 по №146. На следующий день света не будет в домах №65-67 по Вятской улице. 24 января временные неудобства коснутся собственников квартир в переулке Днепровского, 24 января – ДНТ «Восток» и Туполева (№3-9), 26 января – Щедрина (№1-31).
В компании, которая собирается осуществлять ремонтные работы, рассказали, что после обновления электросетей жители Ростова смогут получать более качественные услуги.
22 января аварийно-ремонтные бригады приступят к работе на улице 30-летия Октября, обесточив дома с №91 по №146. На следующий день света не будет в домах №65-67 по Вятской улице. 24 января временные неудобства коснутся собственников квартир в переулке Днепровского, 24 января – ДНТ «Восток» и Туполева (№3-9), 26 января – Щедрина (№1-31).
Автор: Джанабилова Татьяна П