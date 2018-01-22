В Москве суд ликвидировал работавший со штабом Навального фонд «Пятое время года»
В соответствии с резолюцией суда в Москве было ликвидировано сообщество, работающее в направлении оказания поддержки СМИ. Фонд известен под названием «Пятое время года», указывается в сообщении RT.
«Требования иска удовлетворить», — представили резолюцию в суде.
Подчеркивается, что сообщество ведет работу по обеспечению поддержки штаба Алексея Навального. Соответственно, судебный орган принял решение об удовлетворении требований искового заявления со стороны ГУ Минюста по городу Москве.
«Требования иска удовлетворить», — представили резолюцию в суде.
Подчеркивается, что сообщество ведет работу по обеспечению поддержки штаба Алексея Навального. Соответственно, судебный орган принял решение об удовлетворении требований искового заявления со стороны ГУ Минюста по городу Москве.
Автор: Валерий Антонов