Ученые: Возле молодой звезды в Персее обнаружили гигантское водяное облако
Изучая одну из звёзд, расположенных в созвездии Персея, ученые обнаружили водяное облако, оно существует в пределах протопланетного диска светила. В скоплении отмечена область активного звездообразования.
Международная группа астрономов заявила об очередном открытии. В ходе продолжительного изучение созвездия Персия было обнаружено водяное облако. В данном случае это является уникальным, заявляют астрофизики, скопление воды, как было предположено, образовано самим светилом. Облако представляет собой гигантскую структуру, речь идёт о 7,5 млрд кубометров воды, это в пять раз превышает объем земной жидкости, уточняют специалисты.
По мнению исследователей, в будущем из данного гигантского облака может зародиться планета. Предположительно, она может стать похожей на Землю, 75% поверхности которой покрыто водой.
Международная группа астрономов заявила об очередном открытии. В ходе продолжительного изучение созвездия Персия было обнаружено водяное облако. В данном случае это является уникальным, заявляют астрофизики, скопление воды, как было предположено, образовано самим светилом. Облако представляет собой гигантскую структуру, речь идёт о 7,5 млрд кубометров воды, это в пять раз превышает объем земной жидкости, уточняют специалисты.
По мнению исследователей, в будущем из данного гигантского облака может зародиться планета. Предположительно, она может стать похожей на Землю, 75% поверхности которой покрыто водой.
Автор: Семен Зайцев