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Цена безрамочного смартфона Huawei Honor View 10 составит 35 тыс руб
Компания Huawei анонсировала скорое начало продаж смартфона Honor View 10 на рынке РФ. Сообщается, что безрамочный гаджет дисплеем почти во всю переднюю панель можно будет приобрести почти за 35 тысяч рублей.

Цена безрамочного смартфона Huawei Honor View 10 составит 35 тыс руб


Девайс от китайского производителя обзавелся двойной основной камерой с RGB сенсором на 16 Мп и монохромным сенсором на 20 Мп. Она дополнена движком с искусственным интеллектом, который предназначен для более быстрого распознания объектов и сцен. К тому же данная опция помогает автоматически устанавливать оптимальные настройки камеры. Фронталка имеет 13 Мп, она также дополняется системой ИИ для портретов.

Honor View 10 наделен 5,99-дюймовый экраном, имеющим разрешение Full HD+, сканер отпечатков пальцев размещен в домашней кнопки. В качестве аппаратной основы мобильного устройства выступил чипсет Kirin 970, размер оперативной памяти составил 6 Гб, а встроенной – 128 Гб, последнюю можно расширить до 256 Гб с помощью карты. Что касается ёмкости аккумулятора, то она достигает 3750 мАч.

Работа смартфона Honor View 10 осуществляется посредством ОС Android 8.0 Oreo. Девайс поступит на рынок в двух цветовых гаммах – черной и темно-синей. Продажа гаджета стартует 29 января.
Автор: Валерия Орлова
Вчера, 20:48
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