В Калининградской области мужчина украл козла в подарок бабушке возлюбленной
В Калининградской области один из жителей Светловского района совершил кражу козла. Как стало известно, он намеревался подарить его бабушке собственной возлюбленной, отмечается в данных пресс-центра управления МВД по региону.
К работникам полиции обратилась потерпевшая 47 лет. Она сообщила, что во дворе её дома пасся козел зааненской породы, однако в какой-то момент пропал. Участковый смог определить, что животное похитили в дневной период времени, когда собственница животного оставалась на работе. Подозреваемый мужчина 27 лет ранее имел судимость. Он проживает в соседнем поселении.
«Украденное животное мужчина подарил бабушке сожительницы. Участковый изъял козла и передал в руки законной собственницы», — отмечается в сообщении правоохранителей.
По факту случившегося открыто уголовное дело, описывающее преступление из 158-й статьи УК РФ.
К работникам полиции обратилась потерпевшая 47 лет. Она сообщила, что во дворе её дома пасся козел зааненской породы, однако в какой-то момент пропал. Участковый смог определить, что животное похитили в дневной период времени, когда собственница животного оставалась на работе. Подозреваемый мужчина 27 лет ранее имел судимость. Он проживает в соседнем поселении.
«Украденное животное мужчина подарил бабушке сожительницы. Участковый изъял козла и передал в руки законной собственницы», — отмечается в сообщении правоохранителей.
По факту случившегося открыто уголовное дело, описывающее преступление из 158-й статьи УК РФ.
Автор: Валерий Антонов