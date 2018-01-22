В Удмуртии сын попытался изнасиловать мать-пенсионерку
20 января в Удмуртии 41-летний психически больной сын попытался изнасиловать мать-пенсионерку, обещая убить ее в случае отказа. Сведения об инциденте, произошедшем в Сарапульском районе, появились в СМИ.
Сообщается, в сентябре прошлого года мужчина, совершивший убийство, попал на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Позже врачи признали пациента здоровым, поэтому после выписки он стал проживать с 62-летней матерью. Два дня назад мужчина взял нож и хотел изнасиловать мать. Оказав сопротивление, женщина с изрезанными руками забежала в соседний подъезд и через вахтера вызвала наряд. Подозреваемый задержан и находится в СИЗО, дожидаясь новой судебно-психиатрической экспертизы. Заведено уголовное дело, идет следствие.
Ранее в Удмуртии подросток насиловал сводного брата и сестру.
Сообщается, в сентябре прошлого года мужчина, совершивший убийство, попал на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Позже врачи признали пациента здоровым, поэтому после выписки он стал проживать с 62-летней матерью. Два дня назад мужчина взял нож и хотел изнасиловать мать. Оказав сопротивление, женщина с изрезанными руками забежала в соседний подъезд и через вахтера вызвала наряд. Подозреваемый задержан и находится в СИЗО, дожидаясь новой судебно-психиатрической экспертизы. Заведено уголовное дело, идет следствие.
Ранее в Удмуртии подросток насиловал сводного брата и сестру.
Автор: Джанабилова Татьяна П