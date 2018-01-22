Кандидат в президенты России Худяков отказался от участия в выборах
Роман Худяков снял свою кандидатуру с выборов президента РФ. Он баллотировался от партии «Честно». По словам Худякова, все собранные подписи политик передает в поддержку действующего главы государства Владимира Путина.
О том, что Худяков собрал 105 тысяч подписей, стало известно в понедельник, 22 января. Соответствующие документы политик предоставил в Центризбирком. Таким образом, он стал первым кандидатом на пост главы РФ, кто принес подписи в профильное ведомство.
По словам Романа Худякова, сбор подписей проходил довольно нелегко, наибольше трудности возникали в северных регионах, где сейчас наблюдаются сильные морозы. Однако местные жители шли на встречу сборщикам, особенно это касается владельцев частных домов, которые пускали компетентных специалистов во двор.
О том, что Худяков собрал 105 тысяч подписей, стало известно в понедельник, 22 января. Соответствующие документы политик предоставил в Центризбирком. Таким образом, он стал первым кандидатом на пост главы РФ, кто принес подписи в профильное ведомство.
По словам Романа Худякова, сбор подписей проходил довольно нелегко, наибольше трудности возникали в северных регионах, где сейчас наблюдаются сильные морозы. Однако местные жители шли на встречу сборщикам, особенно это касается владельцев частных домов, которые пускали компетентных специалистов во двор.
Автор: Валерия Орлова