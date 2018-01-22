В Башкирии сильный порыв ветра снес крышу жилого домостроения
В Башкирии 22 января из-за сильного порыва ветра оказалась сорвана крыша жилого домостроения. Сообщение о повреждении здания было передано спасателям в 14:40. Отмечается, что инцидент случился в поселении Гавриловка Федоровского района Республики.
К месту отправили опергруппа ФГКУ, которые установили, что имел место срыв кровли одноэтажного кирпичного жилого домостроения, предназначенного для использования 2-мя собственниками. В нем проживают 5 человек, включая 1 ребенка. По итогам происшествия нет пострадавших или погибших. Общая система жизнеобеспечения сохранила целостность. Жители дома отказались проходить эвакуацию.
Работники администрации Федоровского района реализуют меры относительно ликвидации последствий срыва кровли жилого дома. ГУ МЧС по Республике обратилось к жителям с напоминанием о прогнозируемой скорости ветра в 15-20 м/с. По этому факту рекомендуется обратить особое внимание на потенциально опасные объекты. Советуют избегать линии электропередач, деревья, легкие постройки, а также слабозакрепленные конструкции.
К месту отправили опергруппа ФГКУ, которые установили, что имел место срыв кровли одноэтажного кирпичного жилого домостроения, предназначенного для использования 2-мя собственниками. В нем проживают 5 человек, включая 1 ребенка. По итогам происшествия нет пострадавших или погибших. Общая система жизнеобеспечения сохранила целостность. Жители дома отказались проходить эвакуацию.
Работники администрации Федоровского района реализуют меры относительно ликвидации последствий срыва кровли жилого дома. ГУ МЧС по Республике обратилось к жителям с напоминанием о прогнозируемой скорости ветра в 15-20 м/с. По этому факту рекомендуется обратить особое внимание на потенциально опасные объекты. Советуют избегать линии электропередач, деревья, легкие постройки, а также слабозакрепленные конструкции.
Автор: Валерий Антонов