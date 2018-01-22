В Уфе 79-летнюю пенсионерку придавил металлический забор
В Уфе 79-летнюю пенсионерку придавил металлический забор. Инцидент произошел еще осенью прошлого года, но не разглашался до выяснения всех обстоятельств.
В прокуратуре Республики Башкортостан рассказали, что 36-летний мастер, работающий в строительной компании, не проверил надежность установленной конструкции, которая оказалась не закреплена. Женщина от удара получила многочисленные ушибы и открытый перелом бедренной кости.
Задержанный признал вину. Материалы уголовного дела направлены в суд Кировского района для рассмотрения по существу.
В прокуратуре Республики Башкортостан рассказали, что 36-летний мастер, работающий в строительной компании, не проверил надежность установленной конструкции, которая оказалась не закреплена. Женщина от удара получила многочисленные ушибы и открытый перелом бедренной кости.
Задержанный признал вину. Материалы уголовного дела направлены в суд Кировского района для рассмотрения по существу.
Автор: Джанабилова Татьяна П