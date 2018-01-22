Ольга Бузова заплатила 33 млн рублей за отдых в Таиланде
Ольга Бузова провела отдых в Таиланде со своими друзьями. Это удовольствие обошлось девушке в 33 миллиона рублей, но часть денег вернулась благодаря рекламным постам в Instagram.
Целых два года телеведущая Ольга Бузова провела в работе, не отвлекаясь на отдых. Но, наконец-то, девушка решилась на продолжительный отпуск, на который затратила колоссальную сумму денег. По информации из приближенного круга звезды, отдых в Таиланд стоил 33 миллиона рублей.
Эти деньги ушли на роскошные вилы для Ольги и её друзей, ужины в ресторанах, яхтные прогулки. Также огромных вложений потребовало празднование Дня Рождения Бузовой.
Но так как девушка находчива, то часть денег ей удалось вернуть с помощью рекламных постов в Instagram для таиландских проектов. А цена одной коммерческой публикации с профиля Ольги составляет более 200 000 рублей.
Целых два года телеведущая Ольга Бузова провела в работе, не отвлекаясь на отдых. Но, наконец-то, девушка решилась на продолжительный отпуск, на который затратила колоссальную сумму денег. По информации из приближенного круга звезды, отдых в Таиланд стоил 33 миллиона рублей.
Эти деньги ушли на роскошные вилы для Ольги и её друзей, ужины в ресторанах, яхтные прогулки. Также огромных вложений потребовало празднование Дня Рождения Бузовой.
Но так как девушка находчива, то часть денег ей удалось вернуть с помощью рекламных постов в Instagram для таиландских проектов. А цена одной коммерческой публикации с профиля Ольги составляет более 200 000 рублей.
Автор: Страхова Дарья