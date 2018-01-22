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Юлия Барановская показала стройную фигуру в купальнике
Известная телеведущая и мама троих детей Юлия Барановская опубликовала фотографию в купальнике. Соответствующий снимок появился в профиле знаменитости в социальной сети Instagram.

Юлия Барановская показала стройную фигуру в купальнике


На фотографии Барановская сидит на берегу Индийского океана. Снимок сделан сверху, на нем видны стройные ноги молодой мамы и плоский живот. По словам многих фанатов, без макияжа они не узнали телеведущую «Первого канала», но от этого знаменитость не стала менее красивой.

Новогодние каникулы Барановская со своими детьми провела на солнечном Бали. Она не раз говорила, что не любит возвращаться в одно и то же место, но остов стал исключением. Отметим, что Бали для отдыха выбрали и многие другие российские знаменитости, среди которых Рита Дакота, Влад Соколовский, Саша Зверева, Алена Водонаева и другие.

«Надо уже осознать, что я в Москве, что на улице зима и куча снега..... И это ,кстати ,тоже очень красиво», - подписала пост Барановская. За непродолжительное время пост телеведущей и писательницы собрал огромное количество лайков и положительных комментариев. Фолловеры также поинтересовались, как себя чувствует знаменитость, поскольку ранее сообщала, что после перелета заболела.
Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 16:52
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