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Петр Порошенко заявил об оккупации Украины Украиной
Петр Порошенко сделал заявление о неких украинских оккупантах, которые в настоящее время продолжают «топтать украинскую суверенную землю» в восточной части государства. Как отмечается в сообщении на страницах издания «Вести», это была оговорка, прозвучавшая в рамках речи президента Украины в честь празднования Дня Соборности государства.

Петр Порошенко заявил об оккупации Украины Украиной


В рамках выступления Порошенко отметил, что День Соборности имеет для украинцев несколько «горький привкус» поскольку сапог украинского оккупанта топчет суверенную землю. При этом президент Украины быстро исправился, заявив о «российском оккупанте», однако оговорку успели заметить.

Примечательно, что месяц назад во время речи 22 декабря Петр Порошенко обсуждал дипломатическую работу государства, заявив, что «коварство украинского режима» наиболее хорошо известно самим украинцам. При этом в тот раз никаких поправок он делать не стал, продолжая говорить о противодействии «цивилизованного мира и российского империализма», а также важной роли Украины в этом процессе.
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 16:53
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