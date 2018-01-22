В Калининграде несколько лыжников провалились под лед на озере
21 января, днем, в Калининграде несколько лыжников провалились под лед, сковавший озеро за отелем «Балтика». Сведения появились в соцсети «ВКонтакте», на официальной странице службы «112».
Спасатели получили несколько сообщений о людях, которых прохожие не могут своими силами вызволить из полыньи. Совместными усилиями горожане спасли пострадавших, подтянув их к берегу.
Около полудня мужчина с головой ушел под слой льда в поселке Шоссейное, но сам справился с ситуацией. Ближе в 18:00 в Зеленоградске очевидцы вызволили из холодного моря женщину, отправившуюся купаться. Всем пострадавшим своевременно оказана медицинская помощь.
Спасатели получили несколько сообщений о людях, которых прохожие не могут своими силами вызволить из полыньи. Совместными усилиями горожане спасли пострадавших, подтянув их к берегу.
Около полудня мужчина с головой ушел под слой льда в поселке Шоссейное, но сам справился с ситуацией. Ближе в 18:00 в Зеленоградске очевидцы вызволили из холодного моря женщину, отправившуюся купаться. Всем пострадавшим своевременно оказана медицинская помощь.
Автор: Джанабилова Татьяна П