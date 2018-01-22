МИД Норвегии отказывается считать Россию военной угрозой
Ине Эриксен Сёрейде, глава МИД Норвегии, отрицает наличие угрозы со стороны России. Наряду с этим были отмечены изменения, вызванные увеличением военного потенциала РФ в северном регионе страны.
Министр иностранных дел Норвегии отметила, что как угроза для Норвегии РФ не рассматривается. «Нам хотелось бы и далее продолжать сотрудничество», - заявила дипломат на полях международной конференции «Арктические рубежи». Сёрейде отметила, что между двумя странами налажено сотрудничество по вопросам ядерной безопасности, рыболовству, сохранению природных ресурсов, а также спасению на море.
«Арктика должна и далее оставаться регионом стабильности и мира», - отметила глава МИД. Как заявила далее чиновник, Москва по-прежнему играет большую роль во внешней политике Норвегии и других государств арктического региона.
Министр иностранных дел Норвегии отметила, что как угроза для Норвегии РФ не рассматривается. «Нам хотелось бы и далее продолжать сотрудничество», - заявила дипломат на полях международной конференции «Арктические рубежи». Сёрейде отметила, что между двумя странами налажено сотрудничество по вопросам ядерной безопасности, рыболовству, сохранению природных ресурсов, а также спасению на море.
«Арктика должна и далее оставаться регионом стабильности и мира», - отметила глава МИД. Как заявила далее чиновник, Москва по-прежнему играет большую роль во внешней политике Норвегии и других государств арктического региона.
Автор: Семен Зайцев