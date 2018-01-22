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В Татарстане приступили к испытаниям системы измерения скорости «Робот»
В Татарстане приступили к испытанию системы контроля скорости автомобилей на трассах. Новинка получила название «Робот» и будет тестироваться в первую очередь на аварийных участках дорожных линий Республики. Аппаратуру этого радарного комплекса встроили в авто модели LADA Largus.

В Татарстане приступили к испытаниям системы измерения скорости «Робот»


Теперь соответствующие транспортные средства можно заметить на обочинах дорог. Система немецкого производства позволит измерять скорость как в стационарном, так и в условиях передвижения. Вдобавок, она открывает возможности выявления водителей, которые совершают выезд на встречную линию движения.

По прошествии некоторого периода времени эффективность новой системы будут проверят по динамике понижения уровня значений аварийности на контролируемых с её помощью участках трасс. Автолюбители встретили новость с недовольством. В частности, некоторые из водителей переживают, что ксеноновая вспышка станет слепить встречную линию при движении в ночное время.
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 19:15
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