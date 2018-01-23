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Наталья Водянова полностью оголилась для откровенной фотосессии
Известная супермодель Наталья Водянова опубликовала в Instagram обнаженную фотографию. Свой снимок многодетная мама сопроводила подписью: «Can’t wait. Slimane x Celine», чем заставила своих подписчиков гадать, чего же так не может дождаться знаменитость.

Наталья Водянова полностью оголилась для откровенной фотосессии


Многие фолловеры поинтересовались у Водяновой, когда было сделано это черно-белое фото. Один из пользователей предположил, что это первая профессиональная работа модели за границей, поскольку в Нижнем Новгороде фотографы бы вряд ли снимали в стиле «ню». О том, что снимок является раритетным, заявили и другие подписчики супермодели, ведь на вид россиянке дашь не более 16-ти лет.

Откровенное фото Водяновой вызвала бурю эмоций у пользователей. Впоследствии удалось выяснить, кому был адресован пост Водяновой. Оказывается, публикация посвящена Эли Слимаону, который вот-вот займет должность креативного директора французского бренда Céline. К слову, данные кадровые перестановки заставили говорить буквально весь мир моды.

В разное время британский дизайнер Эди Слиман возглавлял Dior Homme и Saint Laurent. По всему миру он известен благодаря своей рокерской лос-анджелесской эстетикой. В последние годы деятель шел по пути минимализма. Первая его коллекция в рамках сотрудничества с вышеназванным брендом будет представлена на Неделе моды в Париже в сентябре 2018 года.
Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 02:01
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