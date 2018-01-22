В Кургане и Тюмени занятия в школах отменены из-за сильных морозов
22 января в Кургане и Тюмени занятия в школах были отменены из-за сильных морозов. В городах за ночь столбики термометров опустились до минус 29 градусов. Сведения появились на сайте «Гисметео».
Согласно данным, предоставленным Управлением по делам гражданской обороны и ЧС, в Зауралье и Кургане от школьных уроков на время холодов освобождены ученики с 1-го по 10-й классы.
На сайте администрации Тюмени родителей уведомляют об отмене уроков для учеников начальной школы.
Согласно данным, предоставленным Управлением по делам гражданской обороны и ЧС, в Зауралье и Кургане от школьных уроков на время холодов освобождены ученики с 1-го по 10-й классы.
На сайте администрации Тюмени родителей уведомляют об отмене уроков для учеников начальной школы.
Автор: Джанабилова Татьяна П