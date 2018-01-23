Citroen подтвердил выпуск флагманского седана в 2019 году
Сотрудники компании Citroen официально подтвердили информацию о том, что в 2019 году начнется выпуск флагманского седана. Речь идет о модели, которая заменит Citroen С5 и С6. Однако производитель тут же оговорился, что сроки могут увеличиться до 2020 года.
По словам руководителя Citroen Линды Джексон, инженеры компании не будут собирать седан, ориентируясь на какие-либо нетрадиционные рамки. Что касается самого производства, то выпуск автомобиля будет продиктован особенностями китайского рынка.
К слову, в Поднебесной продажи транспортных средств марки Citroen растут. Как правило, огромным спросом у китайцев пользуются автомобили в кузове седан. По мнению экспертов, новинка станет массовым вариантом исполнения концепта CXperience, который был представлен в 2016 году в рамках парижского автосалона. Тогда автомобиль создавался для демонстрации технологий. Длина прототипа составляла 5 метров, под капотом стоял гибридный мотор, способный генерировать 300 лошадиных сил.
Никакие технические параметры новинки производитель пока не сообщает.
По словам руководителя Citroen Линды Джексон, инженеры компании не будут собирать седан, ориентируясь на какие-либо нетрадиционные рамки. Что касается самого производства, то выпуск автомобиля будет продиктован особенностями китайского рынка.
К слову, в Поднебесной продажи транспортных средств марки Citroen растут. Как правило, огромным спросом у китайцев пользуются автомобили в кузове седан. По мнению экспертов, новинка станет массовым вариантом исполнения концепта CXperience, который был представлен в 2016 году в рамках парижского автосалона. Тогда автомобиль создавался для демонстрации технологий. Длина прототипа составляла 5 метров, под капотом стоял гибридный мотор, способный генерировать 300 лошадиных сил.
Никакие технические параметры новинки производитель пока не сообщает.
Автор: Валерия Орлова