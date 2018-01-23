Infiniti QX60 и QX80 в России продают по специальным ценам
Обновленные кроссоверы Infiniti QX60 и QX80 поступили на авторынки России 1 января. Автомобили предлагаются по специальной цене в 2,52 млн и 3,95 млн рублей соответственно.
Под капотом полноприводного Infiniti QX60 инженеры установили бензиновую установку V6 объемом на 3,5 литра. Благодаря программе Trade-in 7-местный автомобиль в комплектации Elegance можно приобрести всего за 2,52 млн рублей. 8-местный Infiniti QX80 с агрегатом V8 объемом на 5,6 литров, генерирующий отдачу в 405 «лошадей» при крутящем моменте в 560 Нм, обойдется в 3,95 млн рублей. Обе модели оснащены 7-АКПП с системой ручного переключение и ASC, DRM, трехрежимным 4WD.
Ранее стали известны рублевые цены QX50.
Под капотом полноприводного Infiniti QX60 инженеры установили бензиновую установку V6 объемом на 3,5 литра. Благодаря программе Trade-in 7-местный автомобиль в комплектации Elegance можно приобрести всего за 2,52 млн рублей. 8-местный Infiniti QX80 с агрегатом V8 объемом на 5,6 литров, генерирующий отдачу в 405 «лошадей» при крутящем моменте в 560 Нм, обойдется в 3,95 млн рублей. Обе модели оснащены 7-АКПП с системой ручного переключение и ASC, DRM, трехрежимным 4WD.
Ранее стали известны рублевые цены QX50.
Автор: Джанабилова Татьяна П