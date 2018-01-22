В Узбекистане снимают с конвейера минивэн Chevrolet Orlando
Минивэн Chevrolet Orlando снимают с производства в Узбекистане, выпуск автомобиля будет завершён на протяжении первого квартала нынешнего года. Всего было выпущено более 4 тысяч машин, об этом сообщил пресс-представитель СП GM Uzbekistan.
Сообщается, что решение принято в рамках меняющейся глобальной стратегии корпорации General Motors. Речь идёт о предстоящем обновлении модельного ряда производителя из США. Покупатели, оформившие ранее заявки на автомобили, а также заключившие договора, получат машины в соответствии с достигнутой ранее договоренностью. Дилеры больше не принимают заказы на минивэн узбекской сборки. Машина оснащалась 1,8-литровым мотором мощностью 141 л. с. Из трансмиссий предлагались 6-ступенчатая МКПП или 6-диапазонный «автомат».
Chevrolet Orlando выпускали в Узбекистане с 2014 года. С российского рынка минивэн был выведен в 2015 году. Корпорация GM законсервировала производственную площадку в РФ, прекратив ввоз большинства моделей Chevrolet и Opel.
Сообщается, что решение принято в рамках меняющейся глобальной стратегии корпорации General Motors. Речь идёт о предстоящем обновлении модельного ряда производителя из США. Покупатели, оформившие ранее заявки на автомобили, а также заключившие договора, получат машины в соответствии с достигнутой ранее договоренностью. Дилеры больше не принимают заказы на минивэн узбекской сборки. Машина оснащалась 1,8-литровым мотором мощностью 141 л. с. Из трансмиссий предлагались 6-ступенчатая МКПП или 6-диапазонный «автомат».
Chevrolet Orlando выпускали в Узбекистане с 2014 года. С российского рынка минивэн был выведен в 2015 году. Корпорация GM законсервировала производственную площадку в РФ, прекратив ввоз большинства моделей Chevrolet и Opel.
Автор: Семен Зайцев