В США на продажу выставлен Honda Civic Type R за 50 тыс. долларов
В США заряженный автомобиль Honda Civic Type R, произведенный в Японии в прошлом году, выставлен на продажу. Владелец намерен выручить за хетчбек не меньше 50 тыс. долларов.
В объявлении сказано, что Honda Civic Type R, сойдя с конвейера, преодолел всего 432 километра. Кузов автомобиля окрашен в редкий, стильный синий цвет Agean Blue.
Трековый автомобиль реализуется за 35 тыс. долларов, но из-за лимитированного производства на рынке встречается по завышенным ценам. К примеру, житель Канады предлагает хетчбек за 150 тыс. долларов, а модель с порядковым номером 00001 ушла с молотка за 200 тыс. долларов.
В объявлении сказано, что Honda Civic Type R, сойдя с конвейера, преодолел всего 432 километра. Кузов автомобиля окрашен в редкий, стильный синий цвет Agean Blue.
Трековый автомобиль реализуется за 35 тыс. долларов, но из-за лимитированного производства на рынке встречается по завышенным ценам. К примеру, житель Канады предлагает хетчбек за 150 тыс. долларов, а модель с порядковым номером 00001 ушла с молотка за 200 тыс. долларов.
Автор: Джанабилова Татьяна П