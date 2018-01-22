Сибиряк восхитил соцсети проездом на велосипеде в 40-градусный мороз
В социальной сети «Вконтакте» появился ролик, на котором сибиряк в 40-градусный мороз едет на велосипеде. Героем видео стал житель Ноябрьска. Запись опубликована в одном из сообществ в воскресенье, 21 января.
За кадром автор видео сообщает, что на улице температура воздуха составляет 40 градусов со знаком минус. Один из комментаторов в соцсети написал: «Зато точно не заглохнет». Некоторые предположили, что местный житель специально сел на велосипед в такую погоду, чтобы стать популярным в интернете.
По словам пользователей, передвигаться на велосипеде гораздо быстрее, нежели пешком. Автомобилисты же высказали предположение, что мужчин сел на велосипед, потому что ему жаль свою машину. Нашлись и те, кто написал, что 40-градусным морозом сибиряков не удивить, ведь в Ноябрьске такая погода является нормальной.
За кадром автор видео сообщает, что на улице температура воздуха составляет 40 градусов со знаком минус. Один из комментаторов в соцсети написал: «Зато точно не заглохнет». Некоторые предположили, что местный житель специально сел на велосипед в такую погоду, чтобы стать популярным в интернете.
По словам пользователей, передвигаться на велосипеде гораздо быстрее, нежели пешком. Автомобилисты же высказали предположение, что мужчин сел на велосипед, потому что ему жаль свою машину. Нашлись и те, кто написал, что 40-градусным морозом сибиряков не удивить, ведь в Ноябрьске такая погода является нормальной.
Автор: Валерия Орлова