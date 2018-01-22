Астероид 2002 AJ129 безопасно пролетит мимо Земли 4 февраля
Астероид AJ129, впервые обнаруженный в 2002 году, 4 февраля пролетит мимо Земли на безопасном расстоянии. Даже в случае максимального приближения расстояние до этого космического объекта будет в 10 раз превышать дистанцию до Луны.
Объект 2002 AJ129 представляет собой околоземный астероид средних для своего класса габаритов (0,5-1,2 км). Его обнаружили в рамках спонсируемого NASA проекта наблюдения за астероидами вблизи Земли. Скорость астероида на момент максимального сближения составит 34 км/с, что больше уровня многих иных околоземных объектов. Высокая скорость полета является результатом орбиты астероида, которая сильно приближается к Солнцу. Расстояние до светила составит 18 млн км. Хотя астероид 2002 AJ129 классифицируется как потенциально опасный, он не представляет реальной угрозы столкновения с Землёй в обозримом будущем.
«Мы следим за этим астероидом более 14 лет и очень точно знаем его орбиту. Наши расчеты показывают, что астероид 2002 AJ129 не имеет шансов на столкновение с Землей 4 февраля или в любое время в течение следующих 100 лет», - сказал Пол Ходас, менеджер Центра исследований объектов околоземного объекта NASA в Лаборатории реактивного движения в Пасадене.
Объект 2002 AJ129 представляет собой околоземный астероид средних для своего класса габаритов (0,5-1,2 км). Его обнаружили в рамках спонсируемого NASA проекта наблюдения за астероидами вблизи Земли. Скорость астероида на момент максимального сближения составит 34 км/с, что больше уровня многих иных околоземных объектов. Высокая скорость полета является результатом орбиты астероида, которая сильно приближается к Солнцу. Расстояние до светила составит 18 млн км. Хотя астероид 2002 AJ129 классифицируется как потенциально опасный, он не представляет реальной угрозы столкновения с Землёй в обозримом будущем.
«Мы следим за этим астероидом более 14 лет и очень точно знаем его орбиту. Наши расчеты показывают, что астероид 2002 AJ129 не имеет шансов на столкновение с Землей 4 февраля или в любое время в течение следующих 100 лет», - сказал Пол Ходас, менеджер Центра исследований объектов околоземного объекта NASA в Лаборатории реактивного движения в Пасадене.
Автор: Валерий Антонов