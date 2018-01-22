Сын Николая Караченцева рассказал, что отцу помогает 4-й курс химиотерапии
Андрей Караченцев, сын Николай Караченцева, рассказал, что состояние отца улучшается. 4-ый курс химиотерапии позитивно влияет на уничтожения новообразования в лёгком. Семья надеется на выздоровление актера.
Появились новые подробности состояния народного артиста РСФСР Николая Караченцева. Андрей Караченцов, сын актера, рассказал, что состояние его отца потихоньку улучшается. Новообразование в лёгком, которое нашли у артиста прошлой осенью, уменьшается благодаря уже 4-му курсу химии.
Лечение старший Караченцев проходит под наблюдением отечественных врачей. Родные считают, что врачебные действия правильные и верят в выздоровление Николая.
Перед тем, как приступить к лечению, отец с сыном побывали в паломничестве на Афоне, провели время в монастыре и помолились у иконы «Всецарица», которая чтится, как скорая помощница при онкологии.
Появились новые подробности состояния народного артиста РСФСР Николая Караченцева. Андрей Караченцов, сын актера, рассказал, что состояние его отца потихоньку улучшается. Новообразование в лёгком, которое нашли у артиста прошлой осенью, уменьшается благодаря уже 4-му курсу химии.
Лечение старший Караченцев проходит под наблюдением отечественных врачей. Родные считают, что врачебные действия правильные и верят в выздоровление Николая.
Перед тем, как приступить к лечению, отец с сыном побывали в паломничестве на Афоне, провели время в монастыре и помолились у иконы «Всецарица», которая чтится, как скорая помощница при онкологии.
Автор: Страхова Дарья