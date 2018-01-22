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Долг «Нордавиа» за техобслуживание приближается к миллиарду рублей
Российская компания ООО «Норд-Текник», которая проводит техническое обслуживание авиационного парка, 29-го декабря 2017-го года направила в Арбитражный суд Архангельской области иск по вопросу взыскании задолженности в соответствии с договором об оказании услуг с Акционерного общества «Нордавиа».
Долг «Нордавиа» за техобслуживание приближается к миллиарду рублей

При этом сумма иска «Норд-Текника» составила около 150 миллионов рублей. Арбитражный суд Архангельска 10-го января 2017-го года принял исковое заявление к рассмотрению, и 1-го февраля уже будет рассматривать это дело в ходе предварительного заседания, пишет издание «Государственные Вести».

Стоит отметить, что это не первая претензия компании ООО «Норд-Текник» в адрес «Нордавиа». В августе 2017-го года перевозчик уже выступал ответчиком, а сумма иска в то время составляла порядка 60 миллионов рублей.

В своем сообщении компания ООО «Норд-Текник» летом 2017-го года официально указывала, что иски по задолженности, предъявленные к «Норавиа» в различных судебных инстанциях, составили в общей сложности более 500 миллионов рублей, и это без учета совокупного долга в сумме 10 миллиардов рублей.

Как стало ранее известно, Минтранс РФ и Аналитический центр при российском Кабмине подготовили проект новой методологии, в соответствии с которой будет проводиться оценка финансового состояния авиаперевозчиков, а главным критерием такой оценки будет являться именно долговая нагрузка авиакомпаний.

Учитывая новые критерии оценки, которые указаны в проекте, перевозчик «Нордавиа» может реально оказаться на первом месте в списке должников, поскольку общий долг авиакомпании составляет уже более 10-ти миллиардов рублей. Кроме этого, у перевозчиков, имеющих большие долги, будут поэтапно ограничивать действие сертификата эксплуатанта.
Автор: Роман
Сегодня, 17:40
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