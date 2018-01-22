Виктория Одинцова в сексуальном купальнике пообещала много снега из Австрии
Виктория Одинцова в сексуальном купальнике пообещала пользователям много снега в ленту. Соответствующий пост модель разместила в микроблоге Instagram.
Сейчас Одинцова отдыхает на Мальдивах и радует фанатов "горячими" снимками. На последнем фото модель запечатлена в уличном душе при отеле. Белоснежный купальник выгодно подчеркивает фигуру звезды и почти не оставляет места для фантазии. В комментарии к посту знаменитость рассказала, что 28 января отправится в Тироль (Австрия), поэтому порадует общественность зимними кадрами.
Пользователи, как обычно, осыпали модель комментариями, и поинтересовались, что она планирует делать в Австрии - кататься на лыжах или сноуборде. На данный момент вопросы остаются без ответов.
Ранее Одинцова занялась сноркелингом.
Сейчас Одинцова отдыхает на Мальдивах и радует фанатов "горячими" снимками. На последнем фото модель запечатлена в уличном душе при отеле. Белоснежный купальник выгодно подчеркивает фигуру звезды и почти не оставляет места для фантазии. В комментарии к посту знаменитость рассказала, что 28 января отправится в Тироль (Австрия), поэтому порадует общественность зимними кадрами.
Пользователи, как обычно, осыпали модель комментариями, и поинтересовались, что она планирует делать в Австрии - кататься на лыжах или сноуборде. На данный момент вопросы остаются без ответов.
Ранее Одинцова занялась сноркелингом.
Автор: Джанабилова Татьяна П