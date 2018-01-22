Новая Toyota Land Cruiser Prado Utility стала «рабочей лошадкой»
Британский офис автокомпании Toyota показал наиболее упрощенную модификацию рестайлинговой версии внедорожника Land Cruiser Prado. Эта модификация получила приставку Utility к названию. При этом представители компании отметили, что она представляет собой «рабочую лошадку».
Основная версия модели станет реализоваться на территории Великобритании в кузовах с 3-мя и 5-ю дверями. Модель оснастят безальтернативным силовым агрегатом объемом 2,8 литров. Этот дизельный силовой агрегат станет развивать мощность в 177 л.с. При использовании 3-дверного варианта в комплектацию включат с «механику», тогда как для 5-дверной версии планируется использовать в качестве доступной опции АКПП.
В списке стандартной комплектации Prado Utility вошли колесные диски диагональю 17 дюймов, системы бесключевого доступа, круиз-контроля, кондиционирования, помощи на подъеме и спуске, аудио с 6-ю динамиками. Помимо этого, для обеспечения защиты жизни водителя и пассажиров будут использоваться 5 подушек безопасности. Стоимость версии с 3-дверным корпусом стартует с отметки в 32,8 тысячи фунтов стерлингов, что эквивалентно почти 2,6 млн рублей. Для 5-дверную ценник стартует с 34,1 тысячи фунтов (в пересчете - 2,68 млн рублей).
Основная версия модели станет реализоваться на территории Великобритании в кузовах с 3-мя и 5-ю дверями. Модель оснастят безальтернативным силовым агрегатом объемом 2,8 литров. Этот дизельный силовой агрегат станет развивать мощность в 177 л.с. При использовании 3-дверного варианта в комплектацию включат с «механику», тогда как для 5-дверной версии планируется использовать в качестве доступной опции АКПП.
В списке стандартной комплектации Prado Utility вошли колесные диски диагональю 17 дюймов, системы бесключевого доступа, круиз-контроля, кондиционирования, помощи на подъеме и спуске, аудио с 6-ю динамиками. Помимо этого, для обеспечения защиты жизни водителя и пассажиров будут использоваться 5 подушек безопасности. Стоимость версии с 3-дверным корпусом стартует с отметки в 32,8 тысячи фунтов стерлингов, что эквивалентно почти 2,6 млн рублей. Для 5-дверную ценник стартует с 34,1 тысячи фунтов (в пересчете - 2,68 млн рублей).
Автор: Валерий Антонов