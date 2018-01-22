СМИ: МОК отказывается допускать Виктора Ана к Олимпиаде в Пхенчхане
Виктор Ан, олимпийский чемпион по шорт-треку, вычеркнут из перечня кандидатов, утвержденных ранее на участие в Олимпиаде в Южной Корее. Речь идет о возможности выступить российским спортсменам под нейтральным флагом.
Сообщается, что Ан, также как и несколько его коллег по сборной, удалены из перечня вследствие того, что их фамилии упоминаются в докладе Ричарда Макларена. Согласно данных некоторых источников, решение принято членами МОК в окончательном варианте.
Речь идёт о недопуске ряда спортсменов на зимние Олимпийские Игры в Пхёнчхане. Алексей Кравцов, возглавляющий Союз конькобежцев России, заявил в массмедиа, что ему пока ничего неизвестно о данном решении.
Сообщается, что Ан, также как и несколько его коллег по сборной, удалены из перечня вследствие того, что их фамилии упоминаются в докладе Ричарда Макларена. Согласно данных некоторых источников, решение принято членами МОК в окончательном варианте.
Речь идёт о недопуске ряда спортсменов на зимние Олимпийские Игры в Пхёнчхане. Алексей Кравцов, возглавляющий Союз конькобежцев России, заявил в массмедиа, что ему пока ничего неизвестно о данном решении.
Автор: Семен Зайцев