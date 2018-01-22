В Сети появился ролик о взорвавшемся в зубах китайца iPhone
В Сети появился ролик о взорвавшемся в зубах китайца iPhone. Человеческих жертв удалось избежать. Об инциденте, произошедшем в магазине электроники, написали СМИ Китая.
На видео показано, как неизвестный мужчина берет смартфон, подносит ко рту и кусает. В этот момент раздается мощный взрыв и осколки девайса разлетаются в стороны. Посетители магазина испуганно оглядываются по сторонам с трудом осознавая происходящее.
Эксперты портала GizmoChina считают, что внутри устройства стояла бракованная батарея, а сам инцидент произошел в ломбарде или подпольной торговой точке, сбывающей низкосортную продукцию.
На видео показано, как неизвестный мужчина берет смартфон, подносит ко рту и кусает. В этот момент раздается мощный взрыв и осколки девайса разлетаются в стороны. Посетители магазина испуганно оглядываются по сторонам с трудом осознавая происходящее.
Эксперты портала GizmoChina считают, что внутри устройства стояла бракованная батарея, а сам инцидент произошел в ломбарде или подпольной торговой точке, сбывающей низкосортную продукцию.
Автор: Джанабилова Татьяна П