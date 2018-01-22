Второй фильм "Чудо-женщина" снимут согласно рекомендациям по борьбе с домогательствами
В США Гильдия продюсеров опубликовала рекомендации по борьбе с сексуальными домогательствами на рабочих местах. Предполагается, что этим рекомендациям будут следовать при съёмках фильмов. Первой картиной, отвечающей всем требованиям Гильдии, станет второй фильм «Чудо-женщина».
Гильдия продюсеров США опубликовала рекомендации по борьбе с сексуальными домогательствами на рабочих местах. Всего составлено примерно 20 требований, которые защищают от абсолютной власти во время съёмок и дают указания, что делать, если был выявлен факт домогательств. Теперь нужно будет проходить специальные семинары перед началом съёмок, где будет разъясняться о недопустимом поведении. Теперь, когда кто-либо заявит о домогательствах, то киностудия должна будет разобраться в каждом случае, но и не допустить мести при помощи таких заявлений.
Планируется, что вторая часть фильма «Чудо-женщина» станет первой картиной, которую снимут в соответствии с вышеупомянутыми рекомендациями. Студия Warner Bros. уже имеет опыт борьбы с поведением, которое недопустимо по отношению к другим. По этой причине был уволен продюсер фильма «Чудо женщина» Бретт Ратнер, после обвинений от 6-ти женщин. Премьера второй картины «Чудо женщина» ожидается 13 декабря 2019 года.
Гильдия продюсеров США опубликовала рекомендации по борьбе с сексуальными домогательствами на рабочих местах. Всего составлено примерно 20 требований, которые защищают от абсолютной власти во время съёмок и дают указания, что делать, если был выявлен факт домогательств. Теперь нужно будет проходить специальные семинары перед началом съёмок, где будет разъясняться о недопустимом поведении. Теперь, когда кто-либо заявит о домогательствах, то киностудия должна будет разобраться в каждом случае, но и не допустить мести при помощи таких заявлений.
Планируется, что вторая часть фильма «Чудо-женщина» станет первой картиной, которую снимут в соответствии с вышеупомянутыми рекомендациями. Студия Warner Bros. уже имеет опыт борьбы с поведением, которое недопустимо по отношению к другим. По этой причине был уволен продюсер фильма «Чудо женщина» Бретт Ратнер, после обвинений от 6-ти женщин. Премьера второй картины «Чудо женщина» ожидается 13 декабря 2019 года.
Автор: Страхова Дарья