Philips разработала уникальные наушники для лучшего сна
Компания Philips представила уникальные наушники, который по заявлениям специалистов бренда способны оказать помощь в борьбе с кошмарами, а также в целом повысить качество сна человека.
Устройство способно показатели в период сна, фиксировать график и активность. В паре со смарт-наушниками поставляется специализированный браслет, следящий за дыханием, сердцебиением, а также работой мышц.
В период сна аксессуар передаёт все полученные сведения непосредственно на смартфон. Впоследствии программа обрабатывает всю информацию и предоставляет рекомендации касательно методик улучшения сна пользователя. Наушники уже можно приобрести в магазинах России, США, КНР, Великобритании. Заявленная компанией стоимость составляет $250.
Устройство способно показатели в период сна, фиксировать график и активность. В паре со смарт-наушниками поставляется специализированный браслет, следящий за дыханием, сердцебиением, а также работой мышц.
В период сна аксессуар передаёт все полученные сведения непосредственно на смартфон. Впоследствии программа обрабатывает всю информацию и предоставляет рекомендации касательно методик улучшения сна пользователя. Наушники уже можно приобрести в магазинах России, США, КНР, Великобритании. Заявленная компанией стоимость составляет $250.
Автор: Валерий Антонов