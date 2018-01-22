Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.40 USD 56.59
Курс валют на 20.01.2018
exclusive / Происшествия

В Крыму беременная девушка умерла после отказа врачей положить её в больницу
В Крыму беременная девушка скончалась после того, как медики отказались положить её в больницу. Она обращалась к врачам в 3-х различных медучреждений, однако в итоге умерла, невзирая на проведенные реанимационные мероприятия, отмечает Life.

В Крыму беременная девушка умерла после отказа врачей положить её в больницу


Работники СКР открыли уголовное дело в соответствии с фактом гибели 21-летней крымчанки. Подчеркивается, что 19 января беременная женщина обратилась к врачам по причине ухудшения самочувствия и была транспортирована в Луговскую ЦРБ, а после переведена в перинатальный центр. Именно последнее место и стало местом смерти, невзирая на реализованные реанимационные мероприятия.

Отмечается, что за день до этого она обратилась за помощью в ГБУЗ «РКБ им. Семашко», однако получила отказ на просьбу о госпитализации. В настоящее время открыто уголовное дело по факту случившегося. В материалах дела ситуация описана как причинение смерти по неосторожности при ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей.
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 18:37
Читайте также
Сибиряк восхитил соцсети проездом на велосипеде в
Климкин назвал трюком предложение Путина передать
Захарова похвалила Порошенко за оговорку об
МВФ улучшил прогноз по ВВП России до 1,7%
МИД Норвегии отказывается считать Россию военной
Эксперты: Средняя стоимость метра элитного жилья
СМИ: МОК отказывается допускать Виктора Ана к
В Ростове с 24 по 26 января начнется веерное
Долг «Нордавиа» за техобслуживание приближается к
В Кургане и Тюмени занятия в школах отменены
Петру Порошенко на день рождения подарили
Петр Порошенко заявил об оккупации Украины
Добавление комментария
Последние новости
22.01, 20:11 В Петербурге женщина оторвала желчный пузырь при попытке
22.01, 19:44 СМИ: Телеведущая Светлана Зейналова ждет второго ребенка
22.01, 19:40 Samsung Galaxy S7 стал самым копируемым смартфоном в
22.01, 19:30 Сибиряк восхитил соцсети проездом на велосипеде в
22.01, 19:26 Второй фильм "Чудо-женщина" снимут согласно
22.01, 19:19 Климкин назвал трюком предложение Путина передать
22.01, 19:15 В Татарстане приступили к испытаниям системы измерения
22.01, 19:00 Ученые: Вакцины не способны защитить фермерских рыб от
22.01, 18:58 Захарова похвалила Порошенко за оговорку об украинских
22.01, 18:50 Флагманский Jaguar XJ возродят в виде электрического
22.01, 18:45 В Туве две женщины застряли на тракторе в степи и
22.01, 18:38 МВФ улучшил прогноз по ВВП России до 1,7%
22.01, 18:37 В Крыму беременная девушка умерла после отказа врачей
22.01, 18:26 Ольга Бузова заплатила 33 млн рублей за отдых в Таиланде
22.01, 18:16 В Сети появился ролик о взорвавшемся в зубах китайца
22.01, 18:11 МИД Норвегии отказывается считать Россию военной угрозой
22.01, 18:10 В Калининграде несколько лыжников провалились под лед на
22.01, 18:08 Эксперты: Средняя стоимость метра элитного жилья в
22.01, 18:02 СМИ: МОК отказывается допускать Виктора Ана к Олимпиаде
22.01, 17:57 В Уфе 79-летнюю пенсионерку придавил металлический забор