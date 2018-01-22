В Крыму беременная девушка умерла после отказа врачей положить её в больницу
В Крыму беременная девушка скончалась после того, как медики отказались положить её в больницу. Она обращалась к врачам в 3-х различных медучреждений, однако в итоге умерла, невзирая на проведенные реанимационные мероприятия, отмечает Life.
Работники СКР открыли уголовное дело в соответствии с фактом гибели 21-летней крымчанки. Подчеркивается, что 19 января беременная женщина обратилась к врачам по причине ухудшения самочувствия и была транспортирована в Луговскую ЦРБ, а после переведена в перинатальный центр. Именно последнее место и стало местом смерти, невзирая на реализованные реанимационные мероприятия.
Отмечается, что за день до этого она обратилась за помощью в ГБУЗ «РКБ им. Семашко», однако получила отказ на просьбу о госпитализации. В настоящее время открыто уголовное дело по факту случившегося. В материалах дела ситуация описана как причинение смерти по неосторожности при ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей.
Работники СКР открыли уголовное дело в соответствии с фактом гибели 21-летней крымчанки. Подчеркивается, что 19 января беременная женщина обратилась к врачам по причине ухудшения самочувствия и была транспортирована в Луговскую ЦРБ, а после переведена в перинатальный центр. Именно последнее место и стало местом смерти, невзирая на реализованные реанимационные мероприятия.
Отмечается, что за день до этого она обратилась за помощью в ГБУЗ «РКБ им. Семашко», однако получила отказ на просьбу о госпитализации. В настоящее время открыто уголовное дело по факту случившегося. В материалах дела ситуация описана как причинение смерти по неосторожности при ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей.
Автор: Валерий Антонов