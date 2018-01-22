МВФ улучшил прогноз по ВВП России до 1,7%
МВФ улучшил прогноз по российскому ВВП, оценка валютным фондом повышена в начале 2018 года до 1,7%. Об этом указывается в докладе международной организации.
В документе сообщается, что по итогам прошедшего года рост важнейшего экономического показателя составил 1,8%. В тоже время фонд улучшил прогноз по мировой экономике на 2018-2019 годы до 3,9%. Максим Орешкин, глава Минеэкономразвития РФ, заявил ранее, что темпы роста экономики страны на протяжении нынешнего года должны превысить прошлогодние результаты.
Внутренний валовый продукт (ВВП) представляет собой макроэкономический показатель. Он отражает рыночную стоимость конечных товаров и услуг, произведенных на протяжении года во всех отраслях страны (потребление, экспорт и накопление), причём в независимости от принадлежности использования факторов производства.
В документе сообщается, что по итогам прошедшего года рост важнейшего экономического показателя составил 1,8%. В тоже время фонд улучшил прогноз по мировой экономике на 2018-2019 годы до 3,9%. Максим Орешкин, глава Минеэкономразвития РФ, заявил ранее, что темпы роста экономики страны на протяжении нынешнего года должны превысить прошлогодние результаты.
Внутренний валовый продукт (ВВП) представляет собой макроэкономический показатель. Он отражает рыночную стоимость конечных товаров и услуг, произведенных на протяжении года во всех отраслях страны (потребление, экспорт и накопление), причём в независимости от принадлежности использования факторов производства.
Автор: Семен Зайцев