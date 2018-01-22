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В Туве две женщины застряли на тракторе в степи и замёрзли насмерть
В Туве две женщины возрастом 52 и 54 года замерзли насмерть. Они застряли на тракторе во время движения через степь. Водитель пешим ходом отправился за помощью, но после возвращения увидел мертвые тела пассажирок, отмечается в сообщении регионального СКР.

В Туве две женщины застряли на тракторе в степи и замёрзли насмерть


В соответствии с версией следствия, погибшие возвращались из деревни на территорию чабанской стоянки. В пути трактор съехал с линии дороги и застрял, а спустя какое-то время в баках закончилось топливо. Водитель отметил, что замерзшие женщины распивали спиртное.

Представители следствия добавляют, что по факту трагического инцидента инициирована доследственная проверка. Первичные данные не показали наличия признаков насильственной смерти. Стоит отметить, что на территории Республики фиксируются морозы в 50 градусов ниже нуля. Местные власти призвали жителей Тувы не отправляться на большие расстояния. На автотрассах проводится размещение пунктов обогрева.
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 18:45
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