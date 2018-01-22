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Захарова похвалила Порошенко за оговорку об украинских оккупантах на востоке Украины
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично похвалила Петра Порошенко за оговорку. Президент Украины во время речи в честь Дня соборности отметил, что «сапог украинского оккупанта» продолжает топтать землю государства.

Захарова похвалила Порошенко за оговорку об украинских оккупантах на востоке Украины


«Браво, уже давно нужно было обозначить все вещи собственными именами. Формулировку лучше, чем та, что сделана президентом Украины, не придумать», — отметила Захарова на странице в Facebook.

При этом она отметила, что Порошенко, очевидно, хорошо знает, о чём именно он говорит. Перед этим президент Украины во время поздравления с Днём соборности сделал оговорку, заявив, что «сапог украинского оккупанта» продолжает топтать землю Украины.
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 18:58
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