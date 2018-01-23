Эксперты: Эфирные масла оказывают воздействие на болевые ощущения
По мнению экспертов компании AromaStick AG (Швейцария), эфирное масло способно оказывать воздействие на болевые ощущения, речь идёт о смене динамики боли благодаря ингалятору с маслом. Данный компонент способен обезболивать, избавляя от стресса.
Швейцарские специалисты провели новые исследования, они были направлены на проверку эффективности эфирного масла, запатентованного ранее. Опыты показали, что применение специально разработанных ароматов улучшает концентрацию внимания и способно избавить от стресса. Наряду с этим была установлена способность ароматических масел облегчить менструальные боли у женщин. Компонент уменьшает болезненные ощущения в спине, меняя в целом динамику боли. Ученые доказали, что люди, страдающие от проблем в поясничном отделе позвоночника, при использовании эфирного ингалятора ощущали уменьшение болей.
Лечение ароматами оказало на добровольцев положительное воздействие, их настроение улучшалось. Ингалятор выглядит как помада, он состоит из фильтра с маслом, размещенного в центре трубки. Благодаря этому эфирный компонент не вытекает, сохраняя полезные свойства.
Швейцарские специалисты провели новые исследования, они были направлены на проверку эффективности эфирного масла, запатентованного ранее. Опыты показали, что применение специально разработанных ароматов улучшает концентрацию внимания и способно избавить от стресса. Наряду с этим была установлена способность ароматических масел облегчить менструальные боли у женщин. Компонент уменьшает болезненные ощущения в спине, меняя в целом динамику боли. Ученые доказали, что люди, страдающие от проблем в поясничном отделе позвоночника, при использовании эфирного ингалятора ощущали уменьшение болей.
Лечение ароматами оказало на добровольцев положительное воздействие, их настроение улучшалось. Ингалятор выглядит как помада, он состоит из фильтра с маслом, размещенного в центре трубки. Благодаря этому эфирный компонент не вытекает, сохраняя полезные свойства.
Автор: Семен Зайцев