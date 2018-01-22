Климкин назвал трюком предложение Путина передать Украине военную технику из Крыма
Павел Климкин, глава МИД Украины, охарактеризовал предложение Владимира Путина о возвращении военной техники из Крыма в распоряжение украинских властей как трюк. Он подчеркивает, что Киеву не передавали никаких официальных обращений сто стороны Москвы.
«Каких-либо дипломатических нот не получали. Все хорошо понимают этот трюк со стороны России: продемонстрировать, что относительно оккупированного Крыма проводится некий диалог. Нет никаких обсуждений ни по одному связанному с полуостровом вопросу. Мы не намерены делать каких-либо вещей, способных ослабить политическую либо юридическую позицию страны», — отмечается в сообщениях украинских СМИ со ссылкой на заявление Климкина.
Отметим, что ранее Владимир Путин сообщил о готовности России передать в распоряжение Украины военную технику, дислоцированную на территории Крыма.
«Каких-либо дипломатических нот не получали. Все хорошо понимают этот трюк со стороны России: продемонстрировать, что относительно оккупированного Крыма проводится некий диалог. Нет никаких обсуждений ни по одному связанному с полуостровом вопросу. Мы не намерены делать каких-либо вещей, способных ослабить политическую либо юридическую позицию страны», — отмечается в сообщениях украинских СМИ со ссылкой на заявление Климкина.
Отметим, что ранее Владимир Путин сообщил о готовности России передать в распоряжение Украины военную технику, дислоцированную на территории Крыма.
Автор: Валерий Антонов