Volkswagen начнет производство электромобиля модели ID в 2019 году
Концерн Volkswagen приступит к серийному выпуску электромобиля модели I.D. на протяжении 2019 года, речь идет о хэтчбеке на электрической тяге. Об этом информирует издание Autocar, ссылаясь на немецкого производителя.
В ходе встречи с поставщиками представители западногерманского концерна заявили, что основной конвейер будет запущен через 100 недель - в ноябре 2019 года. Речь идёт о серийном производстве электрической модели Volkswagen I.D. В дилерские сети новинка поступит в 2020 году.
Особо отмечено, что концепткар линейки I.D. был представлен в ходе международного автосалона в Париже, состоявшегося осенью 2016 года. Позднее, помимо электрического хэтчбэка, инженеры концерна Volkswagen создали ещё несколько концептуальных прототипов перспективной линейки, причём в различных кузовах.
В ходе встречи с поставщиками представители западногерманского концерна заявили, что основной конвейер будет запущен через 100 недель - в ноябре 2019 года. Речь идёт о серийном производстве электрической модели Volkswagen I.D. В дилерские сети новинка поступит в 2020 году.
Особо отмечено, что концепткар линейки I.D. был представлен в ходе международного автосалона в Париже, состоявшегося осенью 2016 года. Позднее, помимо электрического хэтчбэка, инженеры концерна Volkswagen создали ещё несколько концептуальных прототипов перспективной линейки, причём в различных кузовах.
Автор: Семен Зайцев