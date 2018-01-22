СМИ: Телеведущая Светлана Зейналова ждет второго ребенка
Телеведущая Светлана Зейналова ожидает рождения своего второго ребенка. В связи с этим она отказалась принимать участие в очередном сезоне шоу-проекта «Дети.Голос».
Пополнение в семье телеведущей ожидается в летний период, отмечает vokrug.tv, ссылаясь на собственный источник. Отмечается, что отцом будет гражданский супруг Зейналовой. Таким образом, вместе с Дмитрием Нагиевым вести шоу будет Агата Муцениеце.
В одном из интервью Зейналова созналась, что после ухода супруга лишилась надежды на новые отношения. При этом новый возлюбленный все-таки появился в её жизни.
Пополнение в семье телеведущей ожидается в летний период, отмечает vokrug.tv, ссылаясь на собственный источник. Отмечается, что отцом будет гражданский супруг Зейналовой. Таким образом, вместе с Дмитрием Нагиевым вести шоу будет Агата Муцениеце.
В одном из интервью Зейналова созналась, что после ухода супруга лишилась надежды на новые отношения. При этом новый возлюбленный все-таки появился в её жизни.
Автор: Валерий Антонов