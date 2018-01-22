В Петербурге женщина оторвала желчный пузырь при попытке избавиться от боли
В Санкт-Петербурге произошёл случай нанесения пенсионеркой самой себе закрытой травмы живота, у женщины диагностировано внутреннее кровотечение и отрыв желчного пузыря. Сотрудники полиции провели доследственную проверку.
Было установлено, что жительница города пыталась побороть сильную боль в животе, нажимая на него. Дочь пострадавшей сообщила полицейским, что два-три дня назад её мать что-то съела, в результате этого у пенсионерки появилась боль в нижней части живота. При попытке побороть болевые ощущения, женщина сильно нажимала на него. Это привело к отрыву желчного пузыря и разрыва его стенки.
Дочь 60-летней жительницы Санкт-Петербурга рассказала полицейским, что её мать нашла в себе силы вызвать «скорую помощь», вслед за этим пенсионерка была в срочном порядке госпитализирована. Отмечено, что инцидент произошел 20 января.
Было установлено, что жительница города пыталась побороть сильную боль в животе, нажимая на него. Дочь пострадавшей сообщила полицейским, что два-три дня назад её мать что-то съела, в результате этого у пенсионерки появилась боль в нижней части живота. При попытке побороть болевые ощущения, женщина сильно нажимала на него. Это привело к отрыву желчного пузыря и разрыва его стенки.
Дочь 60-летней жительницы Санкт-Петербурга рассказала полицейским, что её мать нашла в себе силы вызвать «скорую помощь», вслед за этим пенсионерка была в срочном порядке госпитализирована. Отмечено, что инцидент произошел 20 января.
Автор: Семен Зайцев